Mercato - Barcelone : Pep Guardiola est passé à l'action pour Lionel Messi !

Publié le 28 août 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone, Manchester City aurait un plan précis afin de convaincre l’international argentin de rejoindre ses rangs.

L’information, confirmée par la suite par le FC Barcelone, a fait l’effet d’une bombe : Lionel Messi souhaite quitter son club de toujours dès cet été. Lassé par la mauvaise gestion de Josep Maria Bartomeu et ne voyant plus en l’équipe catalane un club lui permettant de triompher au plus haut niveau, l’international argentin a pris la décision de claquer la porte après vingt années passées au Barça, toutes sections confondues. Le PSG et Manchester City souhaiteraient profiter de cette situation pour attirer Lionel Messi prochainement, chose qui s’avérerait être un énorme coup marketing mais aussi sportif malgré les 33 ans de l’Argentin. Et à en croire les dernières révélations venues d’Espagne, Pep Guardiola ne croyait pas lui-même que cette occasion se présenterait réellement à lui.

Au début, Pep Guardiola n'y croyait pas !