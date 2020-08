Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros couac à prévoir pour le successeur de Lionel Messi ?

Publié le 28 août 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a annoncé qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone cet été, les Blaugrana plancheraient déjà sur la question de sa succession. Et tous les regards semblent se tourner vers Paulo Dybala. Cependant, la Juventus pourrait bien contrecarrer les plans barcelonais…

Le dossier Lionel Messi devrait rythmer le mercato du Barça ces prochaines semaines. Ce mardi, via un burofax, la Pulga aurait transmis sa demande de transfert, invoquant la clause lui permettant de partir libre à la fin de chaque saison s’il le souhaite. En cas de départ, les Blaugrana doivent lui trouver un successeur, et ce dernier aurait déjà été identifié, en la personne de Paulo Dybala. Cependant, la Juventus pourrait bien compliquer la tâche du FC Barcelone dans ce dossier…

La Juventus veut garder Dybala