Mercato - Barcelone : Bernardo Silva prêt à jouer un rôle crucial dans l’opération Messi ?

Publié le 28 août 2020 à 16h00 par D.M.

Manchester City rêverait de s’attacher les services de Lionel Messi qui aurait exprimé sa volonté de quitter le FC Barcelone. Evoqué comme possible monnaie d’échange par la presse espagnole, Bernardo Silva ne devrait pas être inclus dans le deal.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Plusieurs médias ont rapporté ces dernières heures que Lionel Messi aurait l’intention de quitter le FC Barcelone et aurait fait part de sa décision à ses dirigeants. Une nouvelle qui n’a pas tardé à faire réagir les plus grands clubs européens. Le PSG resterait attentif à la situation, tout comme Manchester City. A en croire les médias étrangers, le club anglais serait en pole dans ce dossier et préparerait une offre pour tenter de s’offrir Lionel Messi. Sport indiquait ce jeudi que les Citizens voudraient inclure dans la transaction Eric Garcia, Gabriel Jesus, mais aussi Bernardo Silva qui intéresse fortement le FC Barcelone comme cela a été annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 16 juillet dernier.

Bernardo Silva conservé par Manchester City

Toutefois, selon les informations de Veronica Brunati, Bernardo Silva ne devrait pas être intégré dans l’opération Lionel Messi. Manchester City ne voudrait pas se séparer du joueur portugais lors de ce mercato estival et compterait toujours sur lui dans l’optique de la prochaine saison. Selon la journaliste, le seul élément qui pourrait servir de monnaie d’échange serait Gabriel Jesus. Un profil qui intéresserait le FC Barcelone selon plusieurs médias espagnols. Affaire à suivre…