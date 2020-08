Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi fait parler jusqu’au… Real Madrid !

Publié le 28 août 2020 à 19h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone soit le grand rival du Real Madrid en Liga, le club merengue suivrait avec attention l’évolution de la situation. Le vestiaire merengue serait choqué de la décision de l’international argentin.

Le FC Barcelone se retrouve en pleine tourmente. En plus des problèmes sportifs du club et du fait que la tête du président Josep Maria Bartomeu est réclamée depuis l’humiliation subie par le club culé en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), les dirigeants catalans devraient gérer le problème Lionel Messi désormais. Depuis quelques jours, l’Argentin aurait fait savoir à sa direction qu’il comptait claquer la porte, 20 ans après avoir déposé ses valises au sein du club catalan. Et cette annonce a choqué un bon nombre de clubs comme le président du conseil d’administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, l’assurait jeudi. Et du côté du Real Madrid, on ne saurait pas quoi penser de cette situation.

Le vestiaire du Real Madrid incrédule