Mercato - Barcelone : Lionel Messi prêt à forcer son départ pour rejoindre Guardiola ?

Publié le 28 août 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Lionel Messi aurait contacté Pep Guardiola afin d’évoquer une possible arrivée à Manchester City. Mais le FC Barcelone ne compterait pas rester les bras croisés et devrait apposer son véto dans ce dossier sensible pour les dirigeants catalans.

Il était écrit que ce mercato estival allait être plutôt calme en raison de la crise sanitaire. Mais le marché des transferts réserve des surprises et cette année ne fait pas figure d’exception. Le possible retour de Neymar au FC Barcelone avait fait les grands titres l’année dernière. Cette fois-ci, c’est le possible départ de Lionel Messi qui anime ce mercato. Plusieurs médias ont indiqué que l’Argentin avait l’intention de quitter la Catalogne cet été en activant une clause lui permettant de résilier unilatéralement son contrat. Une information qui est arrivée aux oreilles des plus grands clubs européens comme le PSG, mais aussi Manchester City. Toutefois, les dirigeants catalans, sous le feu des critiques, ne compteraient pas se séparer de Lionel Messi.

Bartomeu veut conserver Messi

C’est un secret de polichinelle : les relations entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu sont loin d’être idéales. Cible de critiques, le président du FC Barcelone pourrait bien laisser sa place, et ce quelques mois avant les élections prévues pour ce printemps. TV3 annonçait que le dirigeant blaugrana serait prêt à quitter la présidence du FC Barcelone si cela permettait à Lionel Messi de rester en Catalogne la saison prochaine. Selon El Chiringuito , Josep Maria Bartomeu attendrait seulement un message de Lionel Messi lui signifiant qu’il est la principale raison de son départ. Mais le responsable n’aurait reçu aucune nouvelle de la part de l’Argentin. Ainsi, face à ce mutisme, le FC Barcelone compterait publier dans les prochaines heures un communiqué afin d’annoncer que Lionel Messi serait intransférable cet été. Le joueur, qui dispose d’une clause libératoire de 700€ n'aurait que faire de la position de ses dirigeants et serait déterminé à mettre fin à son aventure.

Messi a contacté Guardiola