Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle piste surprenante pour remplacer Luis Suarez ?

Publié le 28 août 2020 à 10h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone se serait lancé en quête d’un successeur à Luis Suarez, le club catalan aurait coché le nom d’un très prolifique buteur de Serie A dans cette optique.

L’aventure de Luis Suarez au FC Barcelone devrait prochainement prendre fin. Désormais âgé de 33 ans et victime d’un net déclin physique depuis plusieurs mois, l’attaquant arrivé en provenance de Liverpool en 2014 ne devrait pas être conservé par le Barça cet été. Ronald Koeman aurait d’ores et déjà signifié à celui qu’on surnomme El Pistolero qu’il n’entrait plus dans ses plans, tandis que l’état-major du PSG se verrait bien l’attirer dans l’effectif du club de la capitale cet été comme le10sport.com vous l’a annoncé. Dans le même temps, le FC Barcelone se serait d’ores et déjà lancé en quête d’un successeur à Luis Suarez. Et si le nom de Lautaro Martinez revient avec insistance dans cette perspective, l’attaquant argentin de l’Inter ne serait pas le seul nom étudié par les catalans en Serie A.

Le FC Barcelone aurait coché le nom de Ciro Immobile !