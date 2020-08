Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est bouclé pour Thiago Silva !

Publié le 28 août 2020 à 9h45 par La rédaction mis à jour le 28 août 2020 à 9h46

Non conservé par le PSG, Thiago Silva va prendre la direction de Chelsea. Le défenseur aurait d’ores et déjà signé son contrat et l’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.

L’histoire d’amour entre le PSG et Thiago Silva a pris fin. Comme annoncé par le 10 Sport le 30 juillet dernier, Leonardo a souhaité tourner la page et n’a pas proposé de prolongation au défenseur. C’est donc à contre-cœur que l’international brésilien a fait ses adieux au club parisien : « Aujourd'hui un cycle se termine, après 8 ans au sein de l’équipe du PSG, je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l'équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis, pour tous ces heureux moments que nous avons vécu dans la Ville Lumière. Ici, avec ma femme Isabelle Silva, nous avons vécu des moments inoubliables, nos enfants ont grandi, nous sommes devenus citoyens français, et nous porterons à jamais ces années vécues et la France dans nos cœurs. Merci beaucoup » a écrit Thiago Silva sur son compte Instagram .

Thiago Silva débarque à Chelsea

Thiago Silva devrait, sauf énorme retournement de situation, porter les couleurs de Chelsea la saison prochaine .Selon les informations de Fabrizio Romano, le défenseur brésilien aurait passé sa visite médicale ce jeudi et aurait d’ores et déjà signé un contrat avec le club anglais. Rien ne semble donc s’opposer à un départ de Thiago Silva à Londres. L’officialisation de ce transfert devrait intervenir dans les prochaines heures.