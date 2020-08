Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un échec à 3,5M€ révélé pour Pablo Longoria ?

Publié le 28 août 2020 à 1h00 par La rédaction

A la recherche d’un arrière gauche pour André Villas-Boas, Pablo Longoria aurait visiblement essuyé un premier échec à l’OM.

André Villas-Boas l’a répété à plusieurs reprises, après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, il attend désormais un attaquant et un arrière gauche. Deux priorités essentielles aux yeux de l’entraîneur de l’OM. En effet, pour pouvoir jouer sur tous les tableaux cette saison, le Portugais doit avoir de nouvelles solutions et derrière Jordan Amavi, ce n’est pas le cas. Villas-Boas veut ainsi arrêter de bricoler pour faire souffler son arrière gauche, exigeant donc un joueur à ce poste. Mais la question est de savoir qui sera choisi alors que les moyens de l’OM sont très limités. De quoi alors compliquer les plans de Pablo Longoria.

Le compte n’est pas bon pour Giannoulis