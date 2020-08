Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à relancer un vieux dossier de Zubizarreta ?

Publié le 29 août 2020 à 12h45 par D.M.

Boulaye Dia pourrait bien quitter le Stade de Reims lors de ce mercato estival. Mais pour l’instant, le recrutement du jeune attaquant ne semble pas être une priorité pour Pablo Longoria.

Les besoins ont été ciblés. L’OM a l’ambition de recruter durant ce mercato estival un latéral gauche, mais aussi un attaquant pour suppléer Dario Benedetto. En effet, André Villas-Boas voudrait utiliser Valère Germain sur un côté et se séparer de Kostas Mitroglou comme il l’a annoncé ce vendredi en conférence de presse : « Mitroglou ? On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. Je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. C'est dommage mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. » Comme annoncé par le 10 Sport, l’OM suit avec attention les prestations de Boulaye Dia qui évolue au Stade de Reims, mais ne dispose pas d'une grosse marge de manœuvre en raison de difficultés financières.

Longoria n’a pas discuté avec Reims de Boulaye Dia