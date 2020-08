Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce chantier sur lequel Longoria est grande difficulté...

Publié le 29 août 2020 à 3h45 par A.M.

En quête d'une doublure pour Jordan Amavi, l'Olympique de Marseille voit s'éloigner plusieurs pistes au poste de latéral gauche.

« L'objectif c'est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas ». Il y a quelques jours, André Villas-Boas confirmait sa volonté d'attirer encore deux renforts, à savoir un attaquant et un latéral gauche. Et pour cause, Jordan Amavi est le seul spécialiste du poste dans l'effectif de l'OM. Mais la mission de Pablo Longoria se complique.

L'OM voit les pistes s'éloigner au poste de latéral gauche

En effet, le directeur du football de l'OM a activé plusieurs pistes, mais toutes se compliquent. Ainsi une offre à 3,5M€ aurait été transmise pour Dimitros Giannoulis, mais ce n'est pas suffisant pour le PAOK Thessalonique. Compte tenu des finances du club phocéen, ce sera difficile de revoir la proposition à la hausse. D'autre part, Caio Henrique, autre piste de l'OM, s'est engagé pour 5 ans avec l'AS Monaco contre un chèque de 8M€. Par conséquent, la quête d'un latéral gauche s'annonce compliquée...