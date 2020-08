Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau couac pour le Barça avec Umtiti !

Publié le 29 août 2020 à 0h00 par D.M.

Le FC Barcelone ne compterait plus sur Samuel Umtiti et voudrait le vendre cet été. Toutefois, les propositions se feraient rares et aucune ne répondrait aux exigences du club catalan.

Et si l’aventure de Samuel Umtiti au FC Barcelone touchait à sa fin ? Miné par de nombreux pépins physiques, l’international français serait placé sur la liste des transferts par le club catalan. Et ce n’est pas l’arrivée de Ronald Koeman au poste d'entraîneur qui devrait relancer son avenir. Sous contrat jusqu’en 2023, le défenseur ne rentrerait pas dans les plans du technicien néerlandais. Ainsi, le FC Barcelone voudrait profiter de ce mercato estival pour se séparer de Samuel Umtiti et le vendre à un club européen afin notamment de renflouer ses caisses. Toutefois, tout ne se passerait pas comme prévu pour le club blaugrana .

Inquiétude autour de Samuel Umtiti