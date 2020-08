Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Yann M'Vila tout proche d'acter son départ ?

Publié le 28 août 2020 à 21h45 par D.M.

Galatasaray aurait coché le nom de Yann M’Vila et envisagerait de formuler une offre pour tenter de s’attacher les services du joueur. L’ASSE ne s’opposerait pas au départ du milieu de terrain.

Claude Puel a les idées claires pour ce mercato estival. Souhaitant rajeunir son effectif et alléger la masse salariale, le technicien voudrait se séparer de nombreux joueurs à l’instar de Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri ou encore de Yann M’Vila. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain ne rentrerait plus dans les plans de Claude Puel et devrait quitter l’ASSE en cas d’offre satisfaisante. A en croire Manu Lonjon, Al-Jazira (Emirats arabes unis) surveillerait de près la situation du joueur âgé de 30 ans. Mais un autre club serait prêt à avancer ses pions dans ce dossier.

M'Vila proche de Galatasaray