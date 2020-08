Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine pour la doublure de Keylor Navas !

Publié le 28 août 2020 à 21h15 par H.G.

Alors que le PSG ne parviendrait pas à vende Alphonse Areola à l’heure actuelle, cela pourrait avoir une incidence sur l’avenir de Sergio Rico.

L’été dernier, le PSG a entrepris un grand ménage dans le secteur de ses gardiens de but. Tandis que Kevin Trapp a été vendu à l’Eintracht Francfort et qu’Alphonse Areola a été prêté un an au Real Madrid, le club de la capitale a enregistré les arrivées de Keylor Navas et de Sergio Rico, prêté par le Séville FC avec une option d’achat fixée à 10M€. Cependant, un an plus tard, et au terme d'une saison au cours de laquelle Keylor Navas s’est imposé comme un titulaire indiscutable, Alphonse Areola est de retour au PSG après son année passée dans l’effectif de Zinedine Zidane en tant que doublure de Thibaut Courtois. Toute la question est maintenant de savoir de quoi sera fait l’avenir de l’international français que le PSG ne parviendrait pas à vendre pour l’heure, d’autant plus que son futur pourrait être étroitement lié à celui de Sergio Rico.

Sergio Rico serait prêt à rester au PSG, mais...