Mercato - Real Madrid : Luka Modric aurait un plan pour son avenir !

Publié le 28 août 2020 à 23h00 par La rédaction

En fin de contrat à l’issue de la saison au Real Madrid, Luka Modric préparerait déjà un plan concernant son avenir, alors qu’aucune prolongation de contrat ne lui a pour le moment été proposée…

Le temps de Luka Modric au Real Madrid serait-il compté ? En fin de contrat à la fin de la saison chez les Merengue , l’international croate n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation de contrat, ou même discuté avec les dirigeants de la Casa Blanca à ce sujet. De quoi inquiéter l’intéressé concernant son avenir ? Pas vraiment. Luka Modric reste très serein, et aurait même déjà échafaudé un plan pour la suite de sa carrière…

Modric pleinement concentré sur le Real Madrid