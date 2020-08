Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un gros coup avec un joueur de Conte !

Publié le 29 août 2020 à 10h45 par D.M.

Le 10 Sport vous annonçait en exclusivité que le PSG avait pris des renseignements sur la situation de Marcelo Brozovic. Une information confirmée par la presse italienne.

Leonardo espère trouver son bonheur en Italie. En quête d’un milieu de terrain, le directeur sportif du PSG a activé de nombreuses pistes et suit plusieurs joueurs qui évoluent en Italie. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le dirigeant italo-brésilien a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa priorité. Le PSG a d’ores et déjà formulé une offre de 60M€, mais la Lazio Rome réclame au moins 80M€. La situation semble donc bloquée, ce qui pousse Leonardo à se pencher sur d’autres profils comme celui de Marcelo Brozovic.

Le PSG a contacté l'Inter pour Brozovic