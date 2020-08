Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il fait une erreur avec Thiago Silva ?

Publié le 29 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Huit ans après son arrivée, Thiago Silva a quitté le PSG pour s'engager à Chelsea. Leonardo a décidé de ne pas prolonger son contrat qui arrivait à échéance malgré des prestations très abouties durant le Final 8 à Lisbonne. A-t-il fait le bon choix ?

C'est une page qui se tourne au Paris Saint-Germain. Huit ans après son arrivée au PSG, Thiago Silva est effectivement parti alors que son contrat arrivait à échéance. « Aujourd'hui un cycle se termine, après 8 ans au sein de l’équipe du PSG, je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l'équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis, pour tous ces heureux moments que nous avons vécu dans la Ville Lumière », confiait le Brésilien ces dernières heures afin de faire ses adieux au PSG. O Monstro a donc choisi de rejoindre Chelsea où il s'est engagé pour une saison plus une en option. Les Blues sont ravis d'avoir récupéré Thiago Silva libre. Mais le PSG doit-il avoir des regrets ?

Le PSG devait-il conserver Thiago Silva ?

En tout cas, Thomas Tuchel doit avoir des regrets. Le technicien allemand souhaitait conserver son capitaine, ce qui n'était pas le cas de Leonardo. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le ton est même monté entre Thiago Silva et le directeur sportif du PSG lors des discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat. Il faut dire que l'objectif de Leonardo était d'alléger la masse salariale du club et en ce sens, le départ du néo-Londonien permet de réaliser de grosses économies. Toutefois, du haut de ses 36 ans, Thiago Silva semblait encore offrir de solides garanties comme l'ont démontré ses prestations lors du Final 8 à Lisbonne. Mais cela n'a pas suffi à convaincre Leonardo qui va désormais devoir lui trouver un successeur. Reste à savoir si le PSG décidera de miser sur un cador ou fera confiance à la charnière Marquinhos-Kimpembe.



Selon vous, le PSG a-t-il eu raison de ne pas conserver Thiago Silva ?