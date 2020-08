Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine pour ce successeur de Thiago Silva !

Publié le 29 août 2020 à 19h45 par La rédaction mis à jour le 29 août 2020 à 19h46

C’est désormais officiel : Thiago Silva s’est engagé en faveur de Chelsea. Une immense perte pour le PSG qui a donc laissé filer son capitaine emblématique. Cependant, une tendance claire semble se dessiner pour l’un de ses potentiels successeurs, ce qui pourrait faire les affaires de Leonardo…

Thiago Silva pourrait laisser un grand vide du côté du PSG. Figure forte du club depuis 2012, l’international brésilien a quitté la capitale, libre de tout contrat, pour s’engager du côté de Chelsea. Dans ce contexte, Leonardo serait désormais à la recherche d’un nouveau défenseur central pour cet été, alors que Marquinhos héritera du brassard de capitaine. Et pour l’une des pistes du directeur sportif parisien, une tendance claire semble se dessiner pour son avenir…

Skriniar sur le départ ?