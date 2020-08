Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone ne lâche pas l’affaire pour Juan Bernat !

Publié le 29 août 2020 à 19h15 par Th.B.

Le PSG peinerait toujours autant à trouver un accord avec le clan Juan Bernat pour une prolongation de contrat. De quoi donner des idées au FC Barcelone.

Et si le FC Barcelone jouait un sale tour au PSG ? Grande satisfaction depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich en 2018, Juan Bernat est tout simplement devenu indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel et des supporters du PSG au poste de latéral gauche. Auteur de belles performances en Ligue 1 et en Ligue des champions, l’international espagnol est pourtant l’un des joueurs les moins bien payés de l’effectif parisien, touchant un salaire annuel de 3,6M€. Loin, très loin de ce qu’il apporte au PSG sur le terrain. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club parisien, Bernat serait en pleine discussion, mais elles ne mèneraient à rien.

Pas d’accord, Barcelone toujours dans le coup