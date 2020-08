Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme opération en préparation pour Camavinga ?

Publié le 29 août 2020 à 17h00 par D.M.

Eduardo Camavinga a indiqué qu’il allait rester à Rennes cette saison afin de disputer la Ligue des champions. Néanmoins, le Real Madrid s’attendrait à ce que le joueur rejoigne l’Espagne la saison prochaine.

« Ma décision concernant mon avenir ? Tout simplement, je suis rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d’être rennais aujourd’hui. Un transfert cet été ? Je serai rennais cette saison » déclarait il y a peu Eduardo Camavinga, mettant fin aux rumeurs sur son avenir. Annoncé par la presse espagnole du côté du Real Madrid, le joueur disputera la prochaine Ligue des champions sous le maillot de Rennes. Mais Eduardo Camavinga pourrait bien revenir au centre de l’actualité lors du prochain mercato estival en 2021.

Le Real Madrid veut s’offrir Camavinga en 2021