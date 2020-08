Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de Rennes sur le choix fort de Camavinga !

Publié le 27 août 2020 à 10h30 par T.M.

Vivement courtisé par le Real Madrid, Eduardo Camavinga a fait le choix de rester une saison de plus à Rennes. Une décision commentée ce jeudi par Florian Maurice, directeur sportif du club breton.

A 17 ans, Eduardo Camavinga a été la révélation de la dernière saison de Ligue 1 avec Rennes. Un crack qui ne devrait toutefois pas rester longtemps au sein de notre championnat tant son talent a déjà tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Ces dernières semaines, il a notamment été question d’un énorme intérêt du Real Madrid. Toutefois, avec la crise liée au coronavirus, la Casa Blanca ne peut assumer de grosses opérations cet été et aurait donc remis le dossier Camavinga à 2021. L’heure du départ n’a donc pas encore sonné pour le protégé de Julien Stéphan qui avait d’ailleurs confirmé cela il y a quelques jours : « Je suis rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d’être rennais aujourd’hui. Un transfert cet été ? Je serai rennais cette saison ».

« Je n'avais pas de doute là-dessus »