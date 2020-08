Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola face à un énorme obstacle pour boucler le dossier Messi ?

Publié le 29 août 2020 à 16h00 par B.C.

Alors que Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone, Pep Guardiola souhaite en profiter pour le récupérer à Manchester City. Cependant, le coût total de l'opération pourrait bloquer l'avancée de ce dossier.

C'est donc officiel, Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone après 20 ans de bons et loyaux services au sein du club catalan. L'Argentin a signifié à ses dirigeants cette semaine qu'il voulait utiliser la clause présente dans son contrat lui permettant de résilier son bail, alors que celui-ci court jusqu'en juin 2021. Le Barça n'a toutefois pas l'intention de se laisser faire et refuse de libérer gratuitement son joueur. Josep Maria Bartomeu attend donc les 700M€ de sa clause libératoire pour envisager le départ de Lionel Messi. Une position qui n'arrange pas les affaires de Manchester City.

Le cas Messi bloque Manchester City