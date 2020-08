Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Lionel Messi bouclé pour 250M€ ?

Publié le 29 août 2020 à 12h15 par B.C.

Malgré la volonté de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu n'entend pas vendre son joyau durant le mercato et attend les 700M€ de sa clause libératoire. Néanmoins, un prix inférieur pourrait suffire à convaincre le club culé.

Allons-nous assister à l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du football ? Mardi, Lionel Messi a signifié à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le club catalan avant la fin du mercato en utilisant la clause présente dans son contrat lui permettant de résilier unilatéralement son bail. Néanmoins, le Barça conteste sa validité et réclame les 700M€ de la clause libératoire de l'Argentin. Si Manchester City et le PSG sont à l'affût dans ce dossier, ce montant est un obstacle insurmontable dans ce dossier, obligeant Messi et le Barça à négocier pour un transfert. Si Josep Maria Bartomeu se montrerait intraitable, il semble toutefois que le président du Barça pourrait revenir sur sa décision.

Un chèque de 250M€ pour convaincre le Barça ?