Mercato - PSG : Bartomeu a fixé ses conditions colossales pour le départ de Messi !

Publié le 29 août 2020 à 9h45 par H.G. mis à jour le 29 août 2020 à 9h46

Alors que le PSG ferait partie des écuries intéressées par Lionel Messi, le club de la capitale connaîtrait d’ores et déjà les prétentions du FC Barcelone pour laisser filer le sextuple Ballon d’Or.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe : après vingt ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi souhaite quitter le club catalan dès cet été. Lassé de la mauvaise gestion de Josep Maria Bartomeu et déçu des résultats sportifs engendrés par celle-ci, l’international argentin aurait envie de changer d’air au plus vite afin de retrouver un projet lui permettant de gagner au plus haut niveau, chose que n’est plus à même de lui offrir le Barça. Fort logiquement, cette situation aurait mis en alerte plusieurs écuries européennes, et tout particulièrement le PSG et Manchester City. Les deux richissimes écuries rêveraient d’attirer Lionel Messi dans leurs rangs prochainement, d’autant plus que le club de la capitale pourrait ainsi se targuer d’aligner un trio d’attaque spectaculaire composé de l’Argentin, de Neymar et de Kylian Mbappé. Seulement voilà, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de faciliter la tâche des prétendants du natif de Rosario, bien au contraire même !

Pour Lionel Messi, c’est 700M€ ou rien !