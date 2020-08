Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi prêt à dire oui à Leonardo ? La réponse !

Publié le 29 août 2020 à 9h15 par B.C.

Alors que le PSG s'intéresse logiquement à Lionel Messi, bien décidé à quitter le FC Barcelone avant la fermeture du mercato, l'Argentin aurait d'autres plans pour son avenir.

On s'attendait à un mercato estival plutôt court en conséquence de l'épidémie de coronavirus qui a secoué le monde du football, mais il n'en est rien. En effet, Lionel Messi a fait savoir à ses dirigeants cette semaine qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone, ce qui pourrait amener la mise en place de l'un des transferts les plus marquants de l'histoire de ce sport. Après 20 années en Catalogne, il était encore impossible d'imaginer il y a quelques mois un possible départ de la Pulga , une opportunité que ne veulent pas laisser passer certains clubs en Europe. Ainsi, Manchester City serait déterminé à l'idée d'arracher Messi au FC Barcelone, tout comme le PSG, qui surveille avec attention la situation de l'Argentin. Mais entre ces deux clubs, Lionel Messi aurait déjà fait son choix.

Guardiola, Premier League, Ronaldo... Aucune chance pour le PSG ?