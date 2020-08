Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça déjà dans l'impasse pour une star de Premier League ?

Publié le 29 août 2020 à 8h30 par Th.B.

Comme Mundo Deportivo l’a assuré ces dernières heures, Sadio Mané se verrait bien troquer sa tunique de Liverpool pour celle du FC Barcelone. Néanmoins, cette opération s’annonce impossible en l’état actuel des choses.

Cet été, le FC Barcelone pourrait perdre Lionel Messi et le voir partir gratuitement. En effet, l’Argentin aimerait exercer la clause présente dans son contrat courant jusqu’en juin 2021 afin de lui permettre de rompre son bail de manière unilatérale. Si tel était le cas, le FC Barcelone ne pourrait pas renflouer ses caisses et des investissements importants seraient impossibles. Ce qui serait le cas avec Sadio Mané. Mundo Deportivo a révélé vendredi soir que le Sénégalais ne serait pas fermé à un départ de Liverpool, d’autant plus si cela lui permettait de rejoindre le FC Barcelone. Le Barça peut-il mener à bien une telle opération ? Pas vraiment.

Mané, bien trop cher pour le FC Barcelone