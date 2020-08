Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Klopp rêverait du Barça !

Publié le 28 août 2020 à 22h00 par Th.B.

Alors que Sadio Mané a régulièrement été annoncé dans le viseur du Real Madrid, l’attaquant de Liverpool apprécierait beaucoup le FC Barcelone et serait prêt à dire oui au club culé.

Cet été, le FC Barcelone aurait de fortes chances de perdre Luis Suarez qui n’entrerait plus dans les plans de Ronald Koeman, mais surtout Lionel Messi. Ce n’est plus un secret pour personne désormais tant ce dossier anime l’actualité du mercato : le capitaine du FC Barcelone chercherait à quitter son club de toujours, n’étant plus en phase avec le projet sportif blaugrana. Et alors que Messi pourrait plier bagage, une star de Premier League serait ouverte à l’idée de rejoindre l’institution catalane.

Désireux de changer d’air, Mané ouvert au Barça ?