Mercato - Barcelone : Messi, Cristiano Ronaldo... Une attaque de folie en préparation !

Publié le 28 août 2020 à 21h00 par Th.B.

Alors que son avenir semble s’écrire du côté de Manchester City, la Juventus aurait tenté un coup auprès de Jorge Messi, père du capitaine du FC Barcelone.

Le FC Barcelone devrait perdre Lionel Messi prochainement, bien que d’après Marca, le club culé refuserait de négocier avec le clan Messi pour qu’il puisse partir libre via la clause insérée dans son contrat courant jusqu’en juin 2021. Et à en croire L’Équipe , le capitaine du FC Barcelone devrait prendre la direction de Manchester City afin de retrouver Pep Guardiola bien que le PSG soit également dans le coup et aurait d’ailleurs contacté Jorge Messi. Mais le club de la capitale ne serait pas l’unique géant européen à avoir enclenché les grandes manoeuvres pour la star du Barça .

Messi contacté par la Juventus ?