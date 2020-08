Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi planté par Manchester City et la Juventus Turin ?

Publié le 29 août 2020 à 5h30 par La rédaction

Face aux difficultés financières que représentent le transfert de Lionel Messi, il est fort possible de voir Manchester City ou la Juventus Turin se retrouver dans l’incapacité de pouvoir s’aligner pour ce dossier. Explication.

Les intentions de Lionel Messi semblent claires. Et elles le seront d’autant plus lorsque l’Argentin aura pris la parole, ce qu’il devrait faire très prochainement. Il souhaite quitter le FC Barcelone et tourner cette page que personne, il y a encore une semaine, n’imaginait qu’il puisse écrire ailleurs qu’en Catalogne. Mais sa détermination à partir serait sans faille, même la démission du président Bartomeu ne le ferait pas revenir sur sa décision. Pour le récupérer, un match à trois s’organise entre le PSG, Manchester City et la Juventus Turin.

Ce très, très, très cher Lionel Messi

La perspective de voir Lionel Messi retrouver Pep Guardiola à Manchester City ou être associé à Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin a de quoi faire saliver tous les amoureux de la planète foot. Mais il y a un hic. Il est financier. Entre le transfert colossal que son départ implique et son salaire hors norme, qui peut s’offrir Lionel Messi ? Épinglé par l’UEFA et doté d’une masse salariale gonflée à bloc, Manchester City ne pourra pas le faire en claquant des doigts, c’est impossible. Pour la Juventus, dont le salaire de Cristiano Ronaldo est déjà un souci à lui seul, il est inenvisageable de pouvoir ajouter un deuxième taulier de cette ampleur dans le projet. Clairement, Manchester City et la Juventus peuvent planter un Lionel Messi certain de pouvoir trouver preneur. Quant au PSG, son arrivée implique un départ de Neymar ou Mbappé. Ni l’un, ni l’autre, n’est d’actualité. Même si Paris a plus de marge de manœuvre pour réaliser une telle opération…