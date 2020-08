Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un choix fort de Leonardo déjà pointé du doigt !

Publié le 29 août 2020 à 4h30 par A.M.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva s'est engagé avec Chelsea. Pour Emmanuel Petit, Leonardo a fait une erreur en laissant filer son capitaine.

Cet été, Leonardo a pris des choix forts, notamment avec les joueurs en fin de contrat, et non des moindres. En effet, le sort d'Edinson Cavani a rapidement été scellé tandis que Thiago Silva, après avoir accepté une pige pour finir la saison avec le PSG, est également parti. Le Brésilien s'est engagé avec Chelsea ce vendredi. Interrogé au micro de RMC Sport , Emmanuel Petit reconnait qu'il aurait préféré voir rester Thiago Silva à Paris.

«Ça va être difficile de remplacer Thiago Silva»