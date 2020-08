Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi donne des maux de tête à Leonardo !

Publié le 29 août 2020 à 3h30 par A.M.

Dans le coup pour attirer Lionel Messi, le PSG devra cependant vers de la place à la star argentine et aurait du mal à se renforcer dans d'autres secteurs de jeu.

Alors que Lionel Messi a annoncé à la direction du FC Barcelone sa volonté de partir, 20 ans après son arrivée, Manchester City et le PSG seraient les deux clubs les mieux placés pour récupérer la star argentine. Leonardo serait en contact avec l'entourage de La Pulga mais cette opération représente un investissement colossal. Et selon les informations de Loïc Tanzi, si Lionel Messi arrive, ce sera au détriment du reste du recrutement.

Pour Messi, c'est tout ou rien