Mercato - PSG : Ancelotti prêt à contrecarrer les plans de Leonardo ?

Publié le 29 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, James Rodriguez a été proposé à Leonardo, lui qui est considéré comme un indésirable par Zinedine Zidane. Cependant, il semble que ce soit Carlo Ancelotti qui tienne la corde dans ce dossier…

James Rodriguez ne devrait plus porter le maillot du Real Madrid pour la saison à venir. L’international colombien, indésirable aux yeux de Zinedine Zidane, devrait bel et bien quitter la Casa Blanca, alors que le coach français des Merengue avait bloqué son départ l’été dernier direction le Napoli de Carlo Ancelotti. Comme révélé par le10sport.com , le milieu offensif colombien a été proposé à Leonardo par son agent, Jorge Mendes, qui souhaiterait donc placer son client au PSG. Mais Carlo Ancelotti semble être en tête dans ce dossier…

Everton prêt à faire des folies, mais James devra faire des efforts