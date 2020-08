Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dégaine pour un titi parisien, mais…

Publié le 28 août 2020 à 23h15 par Th.B.

Formé au PSG, Loïc Mbe Soh aurait reçu une offre de prolongation de contrat en provenance de sa direction. Mais le défenseur central de 19 ans n’aurait pris aucune décision concernant son avenir.

Ayant signé un contrat de trois ans en 2018 avec le PSG, Loïc Mbe Soh ne compte qu’une poignée d’apparitions sous le maillot du PSG. Le défenseur central du club de la capitale se trouve actuellement à un an de la fin de son ball avec Paris. Et il se pourrait bien qu’il quitte le PSG, en raison d’un manque de temps de jeu. Comme Le Parisien le révélait ces dernières semaines, les Girondins de Bordeaux seraient attentifs à sa situation qui ne serait pas en passe de se régler à Paris.

Une offre de prolongation de la part du PSG, mais Mbe Soh serait en pleine réflexion