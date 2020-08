Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle page se tourne dans le projet QSI…

Publié le 28 août 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Comme prévu, Thiago Silva a quitté librement le PSG et vient d’officialiser son arrivée à Chelsea. La fin d’un cycle pour le club de la capitale version QSI, dont le défenseur brésilien était l’emblématique capitaine depuis son arrivée en 2012.

Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi… Le PSG a perdu de nombreux joueurs arrivant en fin de contrat cet été, et Leonardo devra donc compenser ces départs dans les semaines à venir. Mais l’une des pertes les plus marquantes de l’été concerne surtout Thiago Silva (35 ans), puisque le défenseur central brésilien était le capitaine emblématique du PSG depuis son arrivée en provenance du Milan en 2012, et il a officialisé ce vendredi midi son arrivée gratuite à Chelsea. Un nouveau challenge qui débute donc pour Thiago Silva, que le PSG n’a pas souhaité prolonger.

« Ravi de faire partie de cette équipe »

Dans un communiqué diffusé sur le site officiel de Chelsea, Thiago Silva a livré ses premiers mots sur ce choix de carrière : « Je suis tellement heureux de rejoindre Chelsea. Je suis ravi de faire partie de la superbe équipe de Frank Lampard. A bientôt, fans de Chelsea, j’ai hâte de jouer à Stamford Bridge très bientôt », a indiqué l’international brésilien, qui semble donc ravi de ce nouveau challenge chez les Blues . Et Marina Granovskaia, la directrice de Chelsea, y est également allée de son petit mot sur l’arrivée de Thiago Silva : « Nous sommes ravis de pouvoir ajouter à notre équipe un joueur de renommée mondiale tel que Thiago Silva. Après avoir joué au plus haut niveau pendant de nombreuses années, nous sommes convaincus que son expérience et sa qualité compléteront les nombreux talents que nous avons déjà ici. Thiago sera un excellent choix et nous espérons qu'il pourra ajouter de nouveaux trophées à son impressionnante liste ». La nouvelle expérience en Premier League peut donc démarrer pour Thiago Silva.

Comment tourner la page au PSG ?

Le PSG, de son côté, va donc devoir tourner la page sans son emblématique capitaine, et composer une nouvelle charnière centrale. Marquinhos, qui va récupérer le brassard, en sera forcément, et devrait logiquement y être associé à Presnel Kimpembe. L’international français a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, et il sort d’une série de performances convaincantes au Final 8 de Lisbonne. Quoi qu’il en soit, le projet QSI va désormais devoir s’écrire sans Thiago Silva.