Mercato - PSG : Une offensive à 60M€ confirmée pour Leonardo !

Publié le 28 août 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

En quête de gros renforts pour l’entrejeu du PSG, Leonardo a coché le nom de Sergej Milinkovic-Savic. Et le directeur sportif parisien est bien passé à l’attaque dans ce dossier…

Mis à part le recrutement définitif de Mauro Icardi (55M€), le PSG est pour le moment resté très calme sur le marché des transferts. Pourtant, Leonardo a déjà ciblé plusieurs secteurs prioritaires à renforcer, et notamment le milieu de terrain, et son profil privilégié reste Sergej Minkovic-Savic. D’ailleurs, Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité dès le mois de mai dernier une offre de 60M€ du PSG pour le milieu de terrain serbe de la Lazio Rome, mais le club italien en réclame plutôt 80M€. Et la presse italienne confirme…

Le PSG a bien proposé 60M€ pour SMS