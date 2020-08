Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un nouveau gros coup !

Publié le 28 août 2020 à 3h45 par A.M.

Toujours en quête de renforts dans l'entrejeu, Leonardo s'est renseigné sur la situation de Marcelo Brozovic que l'Inter Milan souhaite vendre.

Cet été, la priorité du Paris Saint-Germain sera de se renforcer dans l'entrejeu. La blessure de Marco Verratti durant le Final 8 a mis en lumière les carences à ce poste et Leonardo a donc décidé de recruter un voire deux joueurs à ce poste. Dans cette optique, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité du directeur sportif du PSG, mais la Lazio Rome est gourmande d'un point de vue financier ce qui pousse Leonardo à explorer d'autres pistes.

Brozovic, la nouvelle cible de Leonardo

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo est venu aux renseignements auprès de l'entourage de Marcelo Brozovic. Et pour cause, le milieu de terrain croate qui sort d'une saison pleine à l'Inter Milan est poussé au départ afin de faire de la place aux futures recrues, et notamment Sandro Tonali. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club lombard, Marcelo Brozovic fait donc partie des nouvelles pistes du PSG.