Mercato - PSG : Une opportunité inespérée pour Leonardo ?

Publié le 28 août 2020 à 3h15 par A.M.

Poussé au départ par Leonardo, Julian Draxler est en contact avec le Hertha Berlin comme l'annonce le directeur sportif du club allemand.

Cet été, le Paris Saint-Germain cherchera à se renforcer dans différents secteurs de jeu. Mais afin d'y parvenir, Leonardo cherche à vendre plusieurs éléments, à commencer par Julian Draxler. Très peu utilisé la saison dernière, il ne fait plus partie des joueurs importants aux yeux de Thomas Tuchel. Et alors que son contrat prend en juin 2021 et qu'il touche un salaire très important, l'Allemand est suivi par le Hertha Berlin comme le confirme le directeur sportif du club de la capitale allemande.

Le Hertha ouvre la porte à Draxler