Mercato - PSG : Thiago Silva est déjà regretté à Paris…

Publié le 28 août 2020 à 5h45 par Th.B.

À la suite de l’officialisation du départ de Thiago Silva du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est livré sur l’impact et sur ce que représentait le capitaine parisien pour le club de la capitale.

C’était dans l’air depuis quelques jours, mais c’est désormais officiel. Après huit saisons passées au sein du club parisien, Thiago Silva (35 ans) a quitté le PSG. En effet, son contrat se terminant à la fin du mois d’août, n’a pas été renouvelé. Et selon divers médias, son prochain challenge sera du côté de Chelsea. Jeudi après-midi, le PSG a communiqué le départ de Thiago Silva. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi a eu des mots forts pour le désormais ex-capitaine du PSG.

« Tu seras pour toujours un des plus grands joueurs de l'histoire »