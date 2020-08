Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi rend un vibrant hommage à Thiago Silva !

Publié le 27 août 2020 à 22h45 par La rédaction

Plusieurs joueurs quittent le PSG cet été. Parmi eux on trouve Thiago Silva, le capitaine. Son départ a été annoncé par Paris, l’heure est donc aux adieux.

Le PSG savait que plusieurs joueurs allaient quitter l’effectif puisque leurs contrats expiraient cet été. Certains comme Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting ont accepté une mini-prolongation afin de terminer le championnat. D’autres, à l’image de Thomas Meunier et d’Edinson Cavani, ont, à l’inverse, quitté le club avant que la campagne européenne du PSG ne reprenne.

Les adieux de Nasser Al-Khelaifi