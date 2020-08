Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Le PSG confirme le départ de Thiago Silva

Publié le 27 août 2020 à 17h19 par La rédaction mis à jour le 27 août 2020 à 17h29

Cette fois-ci, cela ne fait plus de doute, Thiago Silva va bel et bien quitter le PSG. Le club de la capitale a fait ses adieux à son capitaine.

Huit ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, Thiago Silva va donc quitter le club de la capitale. Si certains supporters ont cru jusqu'au bout à un retournement de situation, le PSG a publié sur Twitter un message d'adieux à son capitaine : « Tu as marqué l'histoire du Club. Rouge et Bleu à vie. À jamais dans nos coeurs. Boa continuação (bonne continuation en portugais, NDLR) O Monstro . » Par le biais d'un communiqué publié sur le site officiel, le PSG a entériné sa décision : « Après huit saisons à porter fièrement les couleurs et le brassard du Paris Saint-Germain, Thiago Silva quitte le club de la capitale. Passion, détermination, professionnalisme... des valeurs qui représentent O Monstro, qui a marqué l'histoire des Rouge et Bleu . » Pour rappel, Thiago Silva devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures avec Chelsea où il signera un contrat de deux ans.