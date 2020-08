Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une question d’heures pour Thiago Silva ?

Publié le 27 août 2020 à 21h45 par Th.B.

Le PSG a officialisé le départ de Thiago Silva ce jeudi après huit années de bons et loyaux services. Le désormais ex-capitaine du PSG serait sur le point de s’engager en faveur de Chelsea.

Transféré en 2012, Thiago Silva est arrivé en provenance du Milan AC et est au fil des saisons devenu une véritable icône du PSG. Cependant, son contrat est arrivé à expiration avec le club de la capitale à la fin de l’épopée des hommes de Thomas Tuchel en Ligue des champions. Ne trouvant pas d’accord depuis de longs mois avec le PSG pour une éventuelle prolongation, Thiago Silva n’est officiellement plus un joueur parisien depuis ce jeudi. En effet, le PSG a publié sur son compte Twitter un message d’adieu à son capitaine. Et maintenant ? Depuis plusieurs jours, le Brésilien discuterait concrètement avec Chelsea et ce jeudi, ce dossier aurait pris une tout autre tournure.

Dernière ligne droite pour Thiago Silva ?