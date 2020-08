Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait passé commande pour Lionel Messi !

Publié le 27 août 2020 à 21h15 par Th.B.

Désireux de rejouer avec son ancien compère d’attaque, Neymar se serait entretenu avec ses dirigeants pour leur soumettre une requête bien particulière : recruter Lionel Messi au PSG.

Lionel Messi. Voici un nom qui est sur toutes les lèvres depuis quelques jours et plus particulièrement depuis la bombe lâchée par TyC Sports et confirmée par La Onda Cero. En effet, le capitaine du FC Barcelone aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il ne voulait plus continuer au sein du club culé et qu’il comptait exercer sa clause pour se lancer un nouveau challenge ailleurs. 48 heures plus tard, on assisterait à une finale entre Manchester City et le PSG. Et bien que City serait mieux placé que le club de la capitale, le champion de France pourrait compter sur Neymar, avec qui Messi aimerait bien rejouer comme il l’a déjà avoué en interview. Et la star du PSG n’aurait pas chômé.

Neymar joue l’intermédiaire pour Messi