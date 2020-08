Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 27 août 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que son avenir à la Juventus était remis en doute à la suite de l’élimination prématurée en Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais, Cristiano Ronaldo s'est exprimé sur son avenir.

Malgré un nouveau titre de champion d’Italie acquis avec la Juventus, le neuvième consécutif pour la Vieille Dame , l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus n’était pas assuré en raison d’une nouvelle élimination en Ligue des Champions, dès les huitièmes de finale face à l’Olympique Lyonnais. Auteur de 37 buts toutes compétitions confondues cette saison, l’international portugais était notamment annoncé dans le viseur du PSG. Sous contrat jusqu’en 2022, le quintuple Ballon d’Or ne quittera pas la Juventus cet été, comme il l’a confirmé sur son compte Instagram .

« Mon esprit et mon ambition sont plus élevés que jamais »