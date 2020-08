Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Retournement de situation pour Guendouzi ?

Publié le 27 août 2020 à 21h20 par La rédaction

Écarté du groupe professionnel lors des derniers matchs de la saison, le départ de Mattéo Guendouzi d’Arsenal ne serait désormais plus une certitude, comme l’a déclaré son entraîneur, Mikel Arteta.