Mercato - PSG : Neymar au courant depuis longtemps pour Messi ?

Une analyse rétroactive des événements depuis quelques mois ouvre la porte à certaines suppositions autour de l’axe Neymar-Messi. Explication.

En début de semaine, Neymar sur son compte Instagram, a confirmé de manière absolument claire qu’il sera toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine : « Félicitations à chaque joueur et au staff. Nous n’avons pas fini comme nous le souhaitions, mais c’était incroyable de vivre les moments que nous avons vécus. Maintenant on recharge les batteries et on revient plus fort avec la même envie de gagner. Allez Paris ! ».

Le revirement de Neymar en cours de saison

De la sorte, Neymar confirme ce qui transparaît depuis plusieurs mois : il a définitivement acté qu’il resterait à Paris. Si le Brésilien porte un nouveau regard sur son avenir au PSG, c’est certes parce qu’il se sent sans doute mieux en France, mais il y a sans doute autre chose. Il est difficile de ne pas faire le lien avec le fait que Neymar ait compris qu’il ne retournerait pas à Barcelone et que le Barça n’était plus en mesure de bâtir un projet XXL. Alors, une autre hypothèse apparaît tout aussi logiquement : le revirement de Neymar pourrait bien être lié au fait que la star brésilienne avait été depuis longtemps alerté que Messi ne resterait sans doute pas à Barcelone l’an prochain…