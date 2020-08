Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès prend position dans le dossier Koulibaly !

Publié le 28 août 2020 à 0h15 par T.M.

Aujourd’hui à Naples, Kalidou Koulibaly voit sans cesse son avenir être remis en question, lui qui est notamment annoncé dans le viseur du PSG. Un dossier qui n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.

Avec le départ de Thiago Silva, Leonardo doit trouver un nouveau défenseur central pour le PSG. Une quête qui occupe le Brésilien depuis plusieurs semaines déjà. Et quand il faut évoquer les pistes du club de la capitale, le nom de Kalidou Koulbaly (Naples) revient rapidement. Dernièrement, Aurelio De Laurentiis, président napolitain, n’a d’ailleurs pas manqué d’interpeller le PSG et les autres prétendants au moment d’évoquer le cas du Sénégalais : « S'il partira ? Il faudrait demander à United, City et au PSG, qui ont les moyens de le prendre ». A quoi faut-il donc s’attendre pour l’avenir de Koulibaly ?

« Si Kalidou Koulibaly reçoit une offre de City… »