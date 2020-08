Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola prêt à contrecarrer les plans de Leonardo ?

Publié le 28 août 2020 à 1h15 par La rédaction

A la recherche d’un latéral gauche pour cet été, Leonardo cible, comme révélé par le10sport.com, Luca Pellegrini (Juventus). Cependant, Mino Raiola serait bel et bien prêt à contrecarrer les plans du PSG…

Leonardo pourrait à nouveau connaître un revers sur le marché des transferts. Alors que plusieurs de ses pistes semblent aujourd’hui s’éloigner (Sergej Milinkovic-Savic, Tiémoué Bakayoko, Lorenzo Pellegrini…), le directeur sportif du PSG se retrouve rapidement à court de pistes. Désireux de recruter un latéral gauche malgré la prolongation de Layvin Kurzawa, le Brésilien a, d’après les informations du 10sport.com, jeté son dévolu sur Luca Pellegrini (Juventus). Cependant, son agent, Mino Raiola, pourrait bien contrecarrer les plans du PSG…

Pellegrini proposé à Naples ?