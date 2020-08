Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal et Ajroudi vont revenir à la charge avec une nouvelle stratégie…

Publié le 28 août 2020 à 5h15 par T.M.

Mourad Boudjellal l’a annoncé, il est désormais de nouveau au centre du projet de Mohamed Ayachi Ajroudi. Toujours décidés à racheter l’OM à Frank McCourt, les deux hommes prépareraient d’ailleurs leur nouveau plan d’attaque.

Il y a quelques jours, le dossier de la vente de l’OM a connu un énième rebondissement. En effet, alors que le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi avait pris un peu de plomb dans l’aile avec la mise en retrait de Mourad Boudjellal, ce dernier est revenu au centre de l’échiquier. En effet, l’homme d’affaires franco-tunisien a fait du ménage dans son entourage, réaffirmant sa confiance en l’ancien patron du RCT. « Ajroudi m’a renouvelé sa totale confiance et il m’a dit qu’il n’y aurait plus de communiqué et qu’il s’occupait directement du dossier. (…) Ajroudi m’a dit que j’étais le seul aujourd’hui qui pourrait parler de ce projet », lâchait ainsi Boudjellal.

Objectif discrétion !