Foot - OM

OM - Clash : Mourad Boudjellal fracasse encore Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 26 août 2020 à 3h45 par A.M.

De nouveau présent dans les médias afin d'évoquer son souhait de prendre la présidence de l'OM, Mourad Boudjellal s'est permis un nouveau tacle à Jacques-Henri Eyraud.

« D'après mes échos, il a quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but. Grosso modo, M.Eyraud est en train de dire: "ne vendez pas à ceux-là mais plutôt à d'autres que me conserveront" . » Il y a quelques jours, Mourad Boudjellal s'en était ouvertement pris à Jacques-Henri Eyraud suite à l'action en justice lancée par l'OM à l'encontre de Mohamed Ayachi Ajroudi et de l'ancien président du RCT qui se faisait plus discret dans les médias ces derniers jours. Mais dans les colonnes de La Provence , il a décidé de refaire parler de lui. Et Jacques-Henri Eyraud en prend à nouveau pour son grade.

«Qu'est-ce qu'il fout ?»