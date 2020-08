Foot - OM

OM - Clash : Pierre Ménès s’en prend à Mourad Boudjellal !

Publié le 25 août 2020 à 22h15 par Th.B.

Pour La Provence, Mourad Boudjellal a longuement parlé de son projet de rachat et de la situation de l’OM dans son ensemble. Et une déclaration de l’ancien président du RCT a fait réagir Pierre Ménès.

Depuis son passage sur les Grandes Gueules de RMC le 26 juin dernier pour affirmer qu’il était porteur d’une offre de rachat de l’OM via des fonds en provenance du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal fait les premières pages à chacune de ses sorties dans la presse. Que ce soit pour le rachat de l’OM ou pour se désolidariser du projet à cause des conseillers de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Pour La Provence , l’ancien président du RCT a révélé ce mardi qu’il serait la seule personne susceptible de parler de ce projet dans la presse désormais et s’est permis de s’exprimer sur certains aspects de l’OM dont l’engouement autour du parcours en Ligue Europa en 2018 lorsque l’OM s’est incliné en finale face à l’Atletico de Madrid.

« Le mec est au fond du trou, mais il creuse encore »

« Le FC Séville et ses six Ligues Europa ? C’est bien, mais on s’en fout ! Ça n’a rien à voir avec la Ligue des champions. Il n’y a pas la musique. Et il n’y a pas les mêmes retombées. C’est la coupe des cocus du championnat. Et en 2018, j’étais presque gêné qu’il y ait de l’engouement autour de cette finale ». a assuré Mourad Boudjellal à La Provence . Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès sur son compte Twitter . « Le mec est au fond du trou, mais il creuse encore. Je le trouvais déterminé et rigolo. Il est ridicule ». Voilà qui est dit.