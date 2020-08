Foot - OM

OM - Polémique : Pierre Ménès réagit au tacle de Dimitri Payet sur le PSG !

Publié le 25 août 2020 à 15h00 par Th.B.

Défait par le Bayern Munich en finale de Ligue des champions dimanche soir, le PSG a été moqué par Dimitri Payet, joueur de l’OM, sur Twitter. Le tacle du Français n’est pas passé du côté de Pierre Ménès qui a au passage rappelé le palmarès famélique de Payet et sa volonté d’un temps signer au PSG.

Pour sa première finale de Ligue des champions, le PSG s’est incliné devant l’expérimenté Bayern Munich (1-0) dimanche soir à Lisbonne. De quoi permettre à l’OM de rester le seul club français à avoir remporté la C1 et à Dimitri Payet de se moquer du club de la capitale. Sur son compte Twitter , le milieu offensif de l’OM a mis en scène une blague avec l’étoile européenne au dessus de l’écusson du club phocéen en superposant le maillot du PSG et celui de l’OM avec la légende suivante : « Une histoire, un club, une ville. À jamais les premiers ». Cette attaque de Payet aurait été très mal reçue par le vestiaire du PSG selon Philippe Sanfourche qui a assuré le tweet du Marseillais aurait donné « un coup de boost au PSG pour affronter l’OM » le 13 septembre prochain. Mais chez Eric Di Meco, champion d’Europe avec l’OM, ce message n’est pas passé non plus. « J’ai un problème, qui est peut-être un problème de génération. J’ai du mal avec le cambrage via les réseaux sociaux par des joueurs en activité ou récemment passés et qui s’approprient l’histoire du club sans forcément l’avoir marquée » . a assuré Di Meco lors de l’émission Top of the foot lundi sur les ondes de RMC . Appréciant Dimitri Payet, Pierre Ménès n’a pas du tout apprécié la démarche de Payet.

« J’aime beaucoup Dimitri, mais là c’est vraiment de la merde »